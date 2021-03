Roma | Cristante salta la Nazionale e torna a Trigoria | ecco le sue condizioni

(Di lunedì 22 marzo 2021)- Bryanlascia il ritiro della. A deciderlo lo staff azzurro e quello giallorosso per un problema al pube avvertito al centrocampista ex Atalanta. I medici ...

- Bryanlascia il ritiro della Nazionale e torna a. A deciderlo lo staff azzurro e quello giallorosso per un problema al pube avvertito al centrocampista ex Atalanta. I medici ...Laè l'unica squadra qualificata nelle competizioni europee. 'Dispiace, si spera che vadano ... Siamo in difficoltà al centro del campo, perché manca Jorginho e anche, ma qualche ...Da Mertens a Scamacca con le loro doppiette, fino ai pessimi Klavan e Morata: la top-11 e flop-11 per fantamedia della 28^ giornata di Serie A La 28^ giornata di Serie A ha visto il clamoroso colpo di ...NAZIONALE CRISTANTE INFORTUNIO – Niente Nazionale per Bryan Cristante. Dopo le parole del ct Mancini in conferenza stampa, infatti, è arrivata la conferma: il centrocampista della Roma lascia il radun ...