Ultime Notizie dalla rete : Roma Acea Roma, Acea: 'Dispersione idrica al 29%, ridotta del 14% in tre anni grazie agli interventi' Acea , in riferimento ai dati relativi alla dispersione idrica a Roma riportati da alcuni organi di informazione, precisa che le perdite complessive della rete si sono ridotte, passando dal dato 2017 ...

Giornata Mondiale dell'Acqua 2021: l'Arno nostro "vicino di casa" ... Giordano Colarullo, o di Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di Acea . Il primo ha posto l'... Nel 2017 le perdite nella sola città di Roma erano del 43,25% e nel 2020 sono state del 29,5%. Siamo ...

