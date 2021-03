Roger Garth, il modello ed amico di Ubaldo Lanza de “L’Isola Dei Famosi” (Di lunedì 22 marzo 2021) Roger Garth il noto modello ed opinionista, tv stasera sarà tra gli ospiti in studio de “L’Isola Dei Famosi” per supportare l’amico Ubaldo Lanza. Il cromatologo insieme a Fariba Teherani si trovano in Honduras lontano dai team Burinos e Rafinados sulle spiagge di Parasite Island, dove stanno apprendendo i rudimenti base per diventare veri e propri naufraghi. Nato nel 1980 a Roma da padre americano e madre di origini francesi, debutta sul piccolo schermo nel The Mickey Mouse Show negli Stati Uniti, al fianco di Britney Spears e Justin Timberlake. Successivamente avvia la carriera nel mondo della moda, sfilando per brand come Prada e Calvin Klein. Il suo aspetto androgino lo rende testimonial di collezioni maschili e femminili diventando protagonista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)il notoed opinionista, tv stasera sarà tra gli ospiti in studio de “Dei” per supportare l’. Il cromatologo insieme a Fariba Teherani si trovano in Honduras lontano dai team Burinos e Rafinados sulle spiagge di Parasite Island, dove stanno apprendendo i rudimenti base per diventare veri e propri naufraghi. Nato nel 1980 a Roma da padre americano e madre di origini francesi, debutta sul piccolo schermo nel The Mickey Mouse Show negli Stati Uniti, al fianco di Britney Spears e Justin Timberlake. Successivamente avvia la carriera nel mondo della moda, sfilando per brand come Prada e Calvin Klein. Il suo aspetto androgino lo rende testimonial di collezioni maschili e femminili diventando protagonista ...

