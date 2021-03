Robert Lewandowski premiato dal presidente polacco per meriti sportivi (Di lunedì 22 marzo 2021) Continuano ad arrivare premi a riconoscimenti per Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco vincitore della Champions League, della Coppa di Germania e del Campionato oltre che miglior giocatore FIFA nel 2020, ha ricevuto in mattinata la “Croce del comandante dell’Ordine della Polonia Restituta” direttamente dal presidente polacco Andrzej Duda. Questo onore è conferito al personale militare e ai civili per i loro eccezionali risultati nei loro campi. ” Non importa quanti trofei ho già vinto al momento, la mia ambizione è alta e non voglio fermarmi “ , ha detto il bomber dopo aver ricevuto il premio. Il 32enne ha anche portato la Polonia a qualificarsi per Euro 2020. Prezydent @AndrzejDuda wr?czy? Krzy? Komandorski Orderu Odrodzenia Polski @lewy official, kapitanowi pi?karskiej reprezentacji Polski. Order ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Continuano ad arrivare premi a riconoscimenti per. L’attaccante del Bayern Monaco vincitore della Champions League, della Coppa di Germania e del Campionato oltre che miglior giocatore FIFA nel 2020, ha ricevuto in mattinata la “Croce del comandante dell’Ordine della Polonia Restituta” direttamente dalAndrzej Duda. Questo onore è conferito al personale militare e ai civili per i loro eccezionali risultati nei loro campi. ” Non importa quanti trofei ho già vinto al momento, la mia ambizione è alta e non voglio fermarmi “ , ha detto il bomber dopo aver ricevuto il premio. Il 32enne ha anche portato la Polonia a qualificarsi per Euro 2020. Prezydent @AndrzejDuda wr?czy? Krzy? Komandorski Orderu Odrodzenia Polski @lewy official, kapitanowi pi?karskiej reprezentacji Polski. Order ...

