Riunione Nato (in presenza) e Forum Ambrosetti. L’agenda della settimana (Di lunedì 22 marzo 2021) settimana dalle chiare tinte economiche, nazionali e internazionali, quella che si apre oggi. Guardando già ad alcuni appuntamenti di peso verso la fine della settimana. Si comincia con i numeri, dalla Cina soprattutto. Con il dato della Banca centrale sui tassi. Focus estero invece per la visita a Pechino del ministro degli esteri russo Lavrov. Domani in agenda da segnalare l’incontro a Londra tra il ministro delle finanze britannico Sunak e il ministro italiano Franco e le elezioni in Israele, mentre a Bruxelles si riuniscono i ministri degli Esteri Nato, per la prima volta in presenza dall’inizio della pandemia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presiede poi il plenum della Csm per il parere sulla Procura Ue alla ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021)dalle chiare tinte economiche, nazionali e internazionali, quella che si apre oggi. Guardando già ad alcuni appuntamenti di peso verso la fine. Si comincia con i numeri, dalla Cina soprattutto. Con il datoBanca centrale sui tassi. Focus estero invece per la visita a Pechino del ministro degli esteri russo Lavrov. Domani in agenda da segnalare l’incontro a Londra tra il ministro delle finanze britannico Sunak e il ministro italiano Franco e le elezioni in Israele, mentre a Bruxelles si riuniscono i ministri degli Esteri, per la prima volta indall’iniziopandemia. Il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella presiede poi il plenumCsm per il parere sulla Procura Ue alla ...

