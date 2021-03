Rinnovo Inzaghi: cosa manca ancora prima della firma finale. Le ultime (Di lunedì 22 marzo 2021) La questione Rinnovo Simone Inzaghi sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Il momento di decidere è giunto La vittoria di Udine tiene a galla le speranze Champions per una Lazio reduce dalla dolorosa eliminazione per mano del Bayern Monaco. Un successo che alla luce del processo tamponi e della sosta diventa di vitale importanza e permette ai biancocelesti di recuperare energie preziose. Ma un altro tema aleggia dalle parti di Formello: il Rinnovo di Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione. Inzaghi si, Inzaghi no? Va presa una decisione, tenendo conto del legame del tecnico coi colori biancocelesti, difficilmente incrinabile dal corteggiamento di un club di spessore come il Napoli. Se Lotito non è più convinto del suo giovane allenatore, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) La questioneSimonesulle colonne de Il Corriere dello Sport. Il momento di decidere è giunto La vittoria di Udine tiene a galla le speranze Champions per una Lazio reduce dalla dolorosa eliminazione per mano del Bayern Monaco. Un successo che alla luce del processo tamponi esosta diventa di vitale importanza e permette ai biancocelesti di recuperare energie preziose. Ma un altro tema aleggia dalle parti di Formello: ildi Simone. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione.si,no? Va presa una decisione, tenendo conto del legame del tecnico coi colori biancocelesti, difficilmente incrinabile dal corteggiamento di un club di spessore come il Napoli. Se Lotito non è più convinto del suo giovane allenatore, ...

