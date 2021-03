Riccardo Fogli e il mancato tributo a Stefano D’Orazio a Sanremo | “Mi ha fatto male essere attaccato”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 22 marzo 2021), frontman e bassista del celebre gruppo italiano i “Pooh” ha partecipato ieri, domenica 21 marzo 2021, al programma Live non è la D’Urso. Il musicista ha parlato della sua famiglia ma anche del Festival di. In particolare ha spiegato le ragioni di una polemica nata dopo l’ultima serata dello show musicale: durante il Festival non c’è stato un momento in cui ricordare, batterista dei Pooh.polemica Prima il cantante ha raccontato a Barbara D’Urso del rapporto d’amore con la moglie. “Ci amiamo da 17 anni, stiamo insieme da 12 anni”. Poiha parlato delomaggio al Festival per lo storico batterista dei Pooh, scomparso lo scorso 6 novembre. Il ...