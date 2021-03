Riapertura Scuole in Zona Rossa, Bonetti: Grazie Alle Vaccinazioni Dopo Pasqua si Potrà Fare (Di lunedì 22 marzo 2021) La Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ritiene che anche nelle zone rosse presto potranno riaprire alcune Scuole. “La scuola è chiusa nelle regioni rosse e mi ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 22 marzo 2021) La Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena, ritiene che anche nelle zone rosse presto potranno riaprire alcune. “La scuola è chiusa nelle regioni rosse e mi ...

