Riapertura delle scuole anche in zona rossa, parla la ministra Bonetti (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo le recenti proteste dei genitori contro la DAD, la ministra Bonetti parla della possibilità di riaprire le scuole anche in zona rossa. Quello della scuola ormai è diventato uno dei problemi principali di questa pandemia. La DAD (didattica a distanza), molto utile l'anno scorso, per molte famiglie si sta dimostrando meno gestibile del previsto, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

