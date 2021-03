Resident Evil Village: nuovi dettagli sulla OST (Di lunedì 22 marzo 2021) Un tweet di Capcom ha annunciato l’avvio dei preorder della OST di Resident Evil Village. L’azienda ha svelato anche il nome del nuovo tema principale della colonna sonora Con l’imminente uscita del gioco, Capcom sta diffondendo una serie di news riguardo il nuovo capitolo della serie Resident Evil. Secondo Capcom il gioco abbraccerà la scelta della prima persona iniziata con Biohazard. Dalle ultime informazioni sarà possibile inoltre approcciare il titolo con stili di combattimento differenti. Il gioco includerà infine numerosi richiami ai capitoli precedenti, rendendo in questo modo felici i fan della saga. La notizia di oggi riguarda l’inizio dei preordini della OST di Resident Evil Village. Aperti i preordini della OST del nuovo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 marzo 2021) Un tweet di Capcom ha annunciato l’avvio dei preorder della OST di. L’azienda ha svelato anche il nome del nuovo tema principale della colonna sonora Con l’imminente uscita del gioco, Capcom sta diffondendo una serie di news riguardo il nuovo capitolo della serie. Secondo Capcom il gioco abbraccerà la scelta della prima persona iniziata con Biohazard. Dalle ultime informazioni sarà possibile inoltre approcciare il titolo con stili di combattimento differenti. Il gioco includerà infine numerosi richiami ai capitoli precedenti, rendendo in questo modo felici i fan della saga. La notizia di oggi riguarda l’inizio dei preordini della OST di. Aperti i preordini della OST del nuovo ...

Advertising

GameXperienceIT : Resident Evil compie oggi 25 anni! Nuovi dettagli su Resident Evil Village - GianlucaOdinson : Resident Evil: svelato il titolo ufficiale del film che sarà ispirato a due classici di John Carpenter… - svarioken : ?? Novità Stadia. ?? Acquistando Resident Evil Village si riceve in omaggio Stadia Premiere Edition (come accadeva c… - italiatopgames : Resident Evil compie 25 anni! Nuovi dettagli per Village - leadvdifrankie : RT @AroundStadia: Avete visto bene! Resident Evil Village è in arrivo su #Stadia dal 7 Maggio (data di lancio). Pre-ordinarlo vi darà modo… -