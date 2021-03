Resident Evil Re:Verse, svelata la data dell’open beta (Di lunedì 22 marzo 2021) Capcom ha finalmente svelato la data in cui inizierà l’open beta di Resident Evil Re:Verse, il nuovo titolo multiplayer incluso con Resident Evil Village Ormai manca sempre meno all’uscita di Resident Evil Village, l’ottavo capitolo principale della nota serie di survival horror targati Capcom. Il titolo sarà rilasciato in tutto il mondo il 7 maggio 2021 e tutti i giocatori che decideranno di acquistarlo potranno giocare anche a Resident Evil Re:Verse, un nuovo spinoff multigiocatore. Qualche tempo fa alcuni fortunati giocatori hanno avuto la possibilità di farsi un’idea sul gioco grazie ad una beta chiusa e ora sembra che anche altre persone avranno questa ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 marzo 2021) Capcom ha finalmente svelato lain cui inizierà l’opendiRe:, il nuovo titolo multiplayer incluso conVillage Ormai manca sempre meno all’uscita diVillage, l’ottavo capitolo principale della nota serie di survival horror targati Capcom. Il titolo sarà rilasciato in tutto il mondo il 7 maggio 2021 e tutti i giocatori che decideranno di acquistarlo potranno giocare anche aRe:, un nuovo spinoff multigiocatore. Qualche tempo fa alcuni fortunati giocatori hanno avuto la possibilità di farsi un’idea sul gioco grazie ad unachiusa e ora sembra che anche altre persone avranno questa ...

