RESIDENT EVIL festeggia 25 anni con nuovi dettagli su Village e ReVerse (Di lunedì 22 marzo 2021) Il franchise survival horror di Capcom raggiunge oggi una pietra miliare importantissima con il 25° anniversario di RESIDENT EVIL. Nel corso degli anni, la popolare serie ha venduto oltre 107 milioni di unità, ha introdotto alcuni dei personaggi e dei sistemi di gioco più iconici dei videogame ed è andata oltre questo mondo per diventare una pietra miliare dell'intrattenimento. Il prossimo attesissimo capitolo nella serie di giochi arriverà presto con RESIDENT EVIL Village disponibile in tutto il mondo dal 7 maggio 2021 per PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox Series XS, Xbox One, Steam e sulla piattaforma recentemente confermata, Stadia. Prima del lancio, Capcom ha confermato che un nuovo evento digitale del RESIDENT EVIL Showcase ...

