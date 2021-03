Repubblica Ceca-Italia in tv: data, orario, canale e diretta streaming Europei Under 21 (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Italia affronterà la Repubblica Ceca, in occasione del match valido per la fase finale a gironi degli Europei Under 21 del 2021. Gli azzurrini tenteranno di limitare le offensive dei temibili cechi, per poi pungere offensivamente e conquistare una vittoria dal grande valore potenziale. Il confronto andrà in scena mercoledì 24 marzo, dalle ore 18.00. La diretta televisiva dell’incontro sarà offerta da Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 102 e 5002 di Sky), con live streaming disponibile sulla piattaforma Rai Play. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights, sia in tempo reale che post-partita. LE PROBABILI FORMAZIONI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) L’affronterà la, in occasione del match valido per la fase finale a gironi degli21 del 2021. Gli azzurrini tenteranno di limitare le offensive dei temibili cechi, per poi pungere offensivamente e conquistare una vittoria dal grande valore potenziale. Il confronto andrà in scena mercoledì 24 marzo, dalle ore 18.00. Latelevisiva dell’incontro sarà offerta da Rai 2 (2 del digitale terrestre, 102 e 5002 di Sky), con livedisponibile sulla piattaforma Rai Play. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights, sia in tempo reale che post-partita. LE PROBABILI FORMAZIONI SportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #Under21 ???? ?? Gli #Azzurrini convocati dal Ct Paolo #Nicolato per le gare con #RepubblicaCeca ????, #Spagna ???? e… - Giadina08310507 : RT @Giadina08310507: Petr j. Originario della Repubblica Ceca lo vedono che non ha nessun parente vicino e temiamo che lo stanno usando com… - Stefy_cm8 : 31.?? “Un sacchetto di biglie”, diretto da Christian Duguay, drammatico, 2017, Francia/Repubblica Ceca. - TIGERLILSD : REPUBBLICA CECA: l’ira che mi occlude la trachea quando se ne escono co sti pezzi pop così insipidi - confoztw : @CarlaLagorio @matteosalvinimi Germania e Francia???? Ma se sono i paesi più solidali e più europeisti, nonché stor… -