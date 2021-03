Renault Arkana - La voglio Suv, anzi coupé - VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Lo stile è indubbiamente la prima cosa che colpisce della nuova Renault Arkana, un modello pronto a entrare in un segmento, quello delle Suv-coupé, sempre più ricco di offerte. Lunga quattro metri e 57 centimetri, la francese dà corpo alla nuova strategia di Luca De Meo, intenzionato a dirigere l'allure del marchio Renault verso segmenti più redditizi e a differenziarlo ulteriormente rispetto ai prodotti della Dacia. Stesso nome, base diversa. Anche se è stata battezzata con lo stesso nome della versione russa del 2019, l'Arkana per l'Europa (costruita a Busan, in Corea del Sud) si basa sulla piattaforma della Captur: rispetto alla sorella per l'Est, ha quindi ha proporzioni e dimensioni nettamente diverse e, soprattutto, una linea da coupé spiovente con un lungo portellone (attenzione ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 22 marzo 2021) Lo stile è indubbiamente la prima cosa che colpisce della nuova, un modello pronto a entrare in un segmento, quello delle Suv-, sempre più ricco di offerte. Lunga quattro metri e 57 centimetri, la francese dà corpo alla nuova strategia di Luca De Meo, intenzionato a dirigere l'allure del marchioverso segmenti più redditizi e a differenziarlo ulteriormente rispetto ai prodotti della Dacia. Stesso nome, base diversa. Anche se è stata battezzata con lo stesso nome della versione russa del 2019, l'per l'Europa (costruita a Busan, in Corea del Sud) si basa sulla piattaforma della Captur: rispetto alla sorella per l'Est, ha quindi ha proporzioni e dimensioni nettamente diverse e, soprattutto, una linea daspiovente con un lungo portellone (attenzione ...

