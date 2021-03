?Regioni, arriva Pfizer con un milione di dosi. Militari per vaccinare (Di martedì 23 marzo 2021) «La campagna vaccinale parte, si stanno risolvendo le criticità». E? questo il messaggio fatto filtrare ieri sera da Mario Draghi dopo un vertice con il commissario... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 marzo 2021) «La campagna vaccinale parte, si stanno risolvendo le criticità». E? questo il messaggio fatto filtrare ieri sera da Mario Draghi dopo un vertice con il commissario...

Advertising

infoitinterno : Regioni, arriva Pfizer con un milione di dosi. Militari per vaccinare - dassste : Le condizioni del sistema idrico in Italia sono le peggiori in Europa. Al sud si arriva ad una dispersione del 40%,… - gushand77 : @DAVIDPARENZO @piersileri @AndreaScanzi Lo schifo è questa gestione diversificata tra regioni che arriva fino al vaccino ad personam. - davicapasso : @HuffPostItalia Sono perplesso. Con le regole attuali le Regioni organizzano il loro sistema sanitario e, se fanno… - davicapasso : Sono perplesso. Con le regole attuali le Regioni organizzano il loro sistema sanitario e, se fanno macelli, il Gove… -