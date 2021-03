Regione Lombardia, caos vaccini Fontana azzera i vertici di Aria (Di lunedì 22 marzo 2021) Il governatore lombardo Attilio Fontana azzera i vertici di Aria dopo i disagi nella campagna vaccinale di questo weekend. Sarà nominato un amministratore unico Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 marzo 2021) Il governatore lombardo Attiliodidopo i disagi nella campagna vaccinale di questo weekend. Sarà nominato un amministratore unico Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lombardia Aria commissariata e prenotazioni in ASST. Ultimi rumors da Regione Lombardia Aria commissariata e prenotazioni in ASST. Ultimi rumors da Regione Lombardia RUMORS / Secondo le prime informazioni raccolte da Affaritaliani.it dalla riunione riservata anticipata QUI , saranno le ASST a gestire le prenotazioni fino a quando Poste non ...

Vaccini: Fontana cambia vertici società Aria Il presidente della Lombardia Attilio Fontana sta provvedendo in queste ore a cambiare i vertici di Aria spa, la società della Regione sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale. Secondo ...

Che cos'è Aria spa, la società "soggetta a regione Lombardia" con cui ce l'ha la regione MilanoToday.it Caos vaccini, Fontana azzera i vertici di Aria La società della Regione è sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale. Sarà nominato un amministratore unico ...

