Reese Whiterspoon | 45 anni di fantastici beauty look tutti da copiare

(Di lunedì 22 marzo 2021) Se provate ad accostare una sua foto ai tempi di Cruel Intensions (era il 1999, ebbene sì) e uno scatto da Big Little Lies o Little Fires Everywhere di oggi, non sembra assolutamente essere passato del tempo. Tanto che lei, 45 anni il 22 marzo, è spesso paragonata e, a volte, confusa, con la figlia «mini me» Ava di 22 anni. La sua impressionante bellezza è la dimostrazione che l’età è solo un numero, oltre al fatto che se sei Reese Whiterspoon non avrai mai un bad hair day in tutta la tua vita.