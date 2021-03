Reddito di emergenza (REM), proroga: come fare la domanda per i tre mesi di marzo, aprile e maggio 2021 (Di lunedì 22 marzo 2021) IIl Reddito di emergenza (REM) è stato prorogato dal Decreto Sostegno del governo Draghi. Il testo definitivo all’articolo 12 introduce nuove disposizioni e tre quote per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 che vanno ai nuclei familiari in stato di necessità a causa dell’epidemia di coronavirus. La proroga del Reddito di emergenza (REM) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 L’Inps spiega sul suo sito che la misura è stata istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Il Reddito di emergenza (Rem) viene riconosciuto a chi ha i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) IIldi(REM) è statoto dal Decreto Sostegno del governo Draghi. Il testo definitivo all’articolo 12 introduce nuove disposizioni e tre quote per le mensilità diche vanno ai nuclei familiari in stato di necessità a causa dell’epidemia di coronavirus. Ladeldi(REM) per idiL’Inps spiega sul suo sito che la misura è stata istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 192020, n. 34 (Decreto Rilancio). Ildi(Rem) viene riconosciuto a chi ha i ...

Advertising

FedericoDinca : Reddito d’emergenza e reddito di cittadinanza sono due strumenti che hanno mantenuto la pace sociale e permesso a t… - tavano_anna : RT @LaNotiziaTweet: Reddito di emergenza (REM), proroga: come fare la domanda per i tre mesi di marzo, aprile e maggio 2021 - TheItalianTimes : #Redditodiemergenza 2021 quando arriva il #pagamento da 1200 euro a 2400 euro fino ad un massimo di 2520 euro per c… - teleduemila : #Urbino al via bando #BuoniSpesa sostegno alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19. La pri… - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: Reddito di emergenza (REM), proroga: come fare la domanda per i tre mesi di marzo, aprile e maggio 2021 -