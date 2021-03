Red Bull, Verstappen: “Mercedes favorita, noi concentrati solo su noi stessi” (Di lunedì 22 marzo 2021) “La Mercedes è ancora la favorita, come possono non esserlo avendo vinto sette campionati del mondo di fila, ma tutti nel team e in Honda stanno spingendo per batterli”. Sono queste le parole di Max Verstappen all’inizio della race week che porterà all’esordio nel Mondiale 2021. “Vedo ogni stagione come una nuova opportunità per batterli, ma saremmo stupidi a credere che sia facile e pensare di essere in vantaggio guardando i test”, ha aggiunto il giovane olandese. “Sono sicuro che anche la Mercedes vuole che la gente pensi che siamo i favoriti e ci metta pressione, ma siamo concentrati solo su noi stessi“, ha dichiarato Verstappen. “Conosciamo tutti il nostro ruolo ed è bello vedere che Honda ed ExxonMobil hanno spinto al massimo durante l’inverno per ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “Laè ancora la, come possono non esserlo avendo vinto sette campionati del mondo di fila, ma tutti nel team e in Honda stanno spingendo per batterli”. Sono queste le parole di Maxall’inizio della race week che porterà all’esordio nel Mondiale 2021. “Vedo ogni stagione come una nuova opportunità per batterli, ma saremmo stupidi a credere che sia facile e pensare di essere in vantaggio guardando i test”, ha aggiunto il giovane olandese. “Sono sicuro che anche lavuole che la gente pensi che siamo i favoriti e ci metta pressione, ma siamosu noi“, ha dichiarato. “Conosciamo tutti il nostro ruolo ed è bello vedere che Honda ed ExxonMobil hanno spinto al massimo durante l’inverno per ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1 Max #Verstappen parla all'inizio della race week che porterà al debutto mondiale: la #Mercedes non può… - PandaSalvo : @StanisLaRochele Secondo me la Ferrari quest'anno qualche podio lo farà (non parlo di vittorie perché dovrebbero 'e… - uzapelloni : Verstappen: “Favorito io? No, la Mercedes”… ma in realtà in pole sembra esserci la Red Bull - leonidagram_ : Team scelto Aston Martin: livrea verde suuuuuperbella, papà Stroll ci caccerà una svangata di soldi, per me se han… - robecuom : @andareairesti nun è nient, il Baileys è un concetto abortito, una poltiglia dolce che si azzecca al palato. Ah poi… -