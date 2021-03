Recovery Plan, Fondazione R&I presenta cinque idee per un nuovo sviluppo al Sud (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Garantire il proprio contributo per un nuovo sviluppo del Sud del Paese affinché il piano Next Generation Europe possa costituire l’opportunità per valorizzare il ruolo e le specificità dell’economia meridionale. Con questo obiettivo la Fondazione R&I ha voluto presentare 5 proposte in occasione dell’iniziativa “SUD – Progetti per ripartire” voluta dal Ministro Carfagna per ascoltare istituzioni, esperti e cittadini in preparazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dell’accordo di partenariato sui fondi europei 2021-’27, che si terrà nelle giornate di domani e del 24 marzo. LE cinque PROPOSTE — 1)”Il Mezzogiorno come potenziale di crescita per il Paese. Un’opportunità storica, in un contesto in cui la sostenibilità del crescente debito pubblico richiede una crescita del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Garantire il proprio contributo per undel Sud del Paese affinché il piano Next Generation Europe possa costituire l’opportunità per valorizzare il ruolo e le specificità dell’economia meridionale. Con questo obiettivo laR&I ha volutore 5 proposte in occasione dell’iniziativa “SUD – Progetti per ripartire” voluta dal Ministro Carfagna per ascoltare istituzioni, esperti e cittadini in preparazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dell’accordo di partenariato sui fondi europei 2021-’27, che si terrà nelle giornate di domani e del 24 marzo. LEPROPOSTE — 1)”Il Mezzogiorno come potenziale di crescita per il Paese. Un’opportunità storica, in un contesto in cui la sostenibilità del crescente debito pubblico richiede una crescita del ...

