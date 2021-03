Razzismo, il Cagliari ci mette la faccia: al via alla campagna “L’umanità ha un unico volto” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il calcio si fa ancora promotore della lotta alle discriminazioni, in qualità di sport da sempre veicolo d'uguaglianza. In tal senso, in occasione della XVII settimana d'azione contro il Razzismo, il Cagliari ha voluto lanciare una campagna per dare il proprio contributo per promuovere la diversità: "L'umanità ha un unico volto". Le iniziative ideate del Cagliari si sposano con la campagna "Keep Racism Out", promossa dalla Lega Serie A e l'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Keep Racism Out" ha abbracciato, innanzitutto, il mondo eSports: all'interno di FIFA21, nella modalità Ultimate Team, i video giocatori di tutto il mondo possono già ottenere la speciale divisa della ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Il calcio si fa ancora promotore della lotta alle discriminazioni, in qualità di sport da sempre veicolo d'uguaglianza. In tal senso, in occasione della XVII settimana d'azione contro il, ilha voluto lanciare unaper dare il proprio contributo per promuovere la diversità: "L'umanità ha un". Le iniziative ideate delsi sposano con la"Keep Racism Out", promossa dLega Serie A e l'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Keep Racism Out" ha abbracciato, innanzitutto, il mondo eSports: all'interno di FIFA21, nella modalità Ultimate Team, i video giocatori di tutto il mondo possono già ottenere la speciale divisa della ...

