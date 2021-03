Raya e l' ultimo drago conserva la prima posizione al box office USA

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il film Disney nonostante il debutto dello psy movie The Courier, con Benedict Cumberbatch, solo terzo. Il film Disneye l'ancora in testa al boxUSA per la terza settimana consecutiva con un incasso di 5,1 milioni che lo portano a un totale di 23,4 milioni di dollari mentre i cinema di Los Angeles riaprono infondendo nuova speranza negli esercenti. Qui la recensione die l', nuovo lungometraggio d'animazione targato Walt Disney Animation Studios diretto da Don Hall e Carlos López Estrada. Il film trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell'Asia sudorientale con un viaggio nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme …

L'andamento del box office USA nel week end appena trascorso fa comprendere quanto il cinema sia intrinsecamente radicato nella vita delle persone e quanto sia una forma di intrattenimento, cultura e ...