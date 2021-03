Rassegna stampa 22 marzo 2021 | nuovo rallentamento del piano vaccinale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –sui vaccini, situazione in Lombardia da monitorare e bollettini regione per regione. Queste le principali notizie sui quotidiani nazionali e locali. Grande spazio, ovviamente, dedicato al coronavirus con una situazione che cambia di giorno in giorno. Intanto Draghi studia unper evitare che ci sia unstop. Per quanto riguarda lo sport, crolla la Juventus col Benevento, il Napoli vince all’Olimpico con la Roma. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.