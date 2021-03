Rai 1 in lutto, l’addio al volto noto della Tv italiana (Di lunedì 22 marzo 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. lutto nel mondo del teatro e della tv: è venuto a mancare nella giornata di ieri Giuseppe Gavazzi, recentemente protagonista della serie Il Commissario Riccardi. Una terribile notizia ha sconvolto il mondo della televisione, del cinema e soprattutto del teatro. Nella giornata di ieri è venuto a mancare l’attore partenopeo Giuseppe Gavazzi. Recentemente è stato protagonista della fortunata serie di Rai Uno, Il Commissario Ricciardi. A dare il drammatico annuncio è stato il regista della serie, Alessandro D’Alatri, con un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale. Nella serie, Giuseppe Gavazzi, ha interpretato, nella quarta puntata e episodio Il giorno dei morti, il sagrestano dell’orfanotrofio. Ha ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 marzo 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo.nel mondo del teatro etv: è venuto a mancare nella giornata di ieri Giuseppe Gavazzi, recentemente protagonistaserie Il Commissario Riccardi. Una terribile notizia ha sconil mondotelevisione, del cinema e soprattutto del teatro. Nella giornata di ieri è venuto a mancare l’attore partenopeo Giuseppe Gavazzi. Recentemente è stato protagonistafortunata serie di Rai Uno, Il Commissario Ricciardi. A dare il drammatico annuncio è stato il registaserie, Alessandro D’Alatri, con un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale. Nella serie, Giuseppe Gavazzi, ha interpretato, nella quarta puntata e episodio Il giorno dei morti, il sagrestano dell’orfanotrofio. Ha ...

Advertising

MaxButty82 : Ma alla Rai sono a lutto per la sconfitta della Juve? - tonycmtl72 : @realvarriale @bncalcio @juventusfc @RaiDue @ClaMarchisio8 @RaiSport @Raiofficialnews Lutto su Rai international !… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: #BuongiornoRai 1 dicembre 1963 #RadiocorriereTv Il mondo in lutto per la morte di #JFK «L’uccisione di Kennedy, l’uo… - arcobalenietnei : Ah, quindi la Rai nel giorno di lutto nazionale in memoria dei morti di Covid19 tramette lo stesso il film biografi… - infoitcultura : Isabella Mezza, lutto in Rai: la giornalista lascia un vuoto enorme -