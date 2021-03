Raggetti è il nuovo presidente di Marina Dorica | ' Avanti con i progetti di ampliamento'

(Di lunedì 22 marzo 2021) ANCONA - Gianmarioè ildinominato dal sindaco Valeria Mancinelli . Nel Cda, in quota Comune, anche l'imprenditore turistico Guido Guidi., docente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raggetti nuovo

corriereadriatico.it

ANCONA - Gianmarioè ilpresidente di Marina Dorica nominato dal sindaco Valeria Mancinelli . Nel Cda, in quota Comune, anche l'imprenditore turistico Guido Guidi., docente universitario di ...Gianmario, la segretaria regionale CGIL Daniela Barbaresi e il segretario regionale della ... le Marche tra ricostruzione esviluppo' con Daniele Salvi, autore del libro, Pietro ...ANCONA - Gianmario Raggetti è il nuovo presidente di Marina Dorica nominato dal sindaco Valeria Mancinelli. Nel Cda, in quota Comune, anche l’imprenditore turistico ...POLITICA - Il segretario Dem, Giovanni Gostoli: «Vogliamo cogliere l’occasione di discutere del rilancio del partito sulle proposte indicate dal neo segretario nazionale Enrico Letta» ...