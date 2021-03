“Quelli che pagano le tasse sono dei cogli…”: l’attacco di Landini al condono | VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Maurizio Landini non usa mezzi termini per dire cosa pensa dell’azzeramento delle cartelle esattoriali sotto i 5mila euro contenuto nel Decreto Sostegni: “Questo è un condono. L’ha detto anche il Premier Draghi. È l’ennesimo condono nel Paese che ha la più alta evasione fiscale in Europa” e così “condonare vuol dire che Quelli che pagano le tasse sono dei co…ni”. Lo dice chiaramente il segretario generale della Cgil a “Che tempo che fa”: “Penso sia stato un errore grave”, “è sbagliato culturalmente”, incalza Landini che rilancia la necessità di una riforma fiscale che costruisca una “cittadinanza vera”. “Quelli che pagano le tasse sono dei cogli…”: ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Maurizionon usa mezzi termini per dire cosa pensa dell’azzeramento delle cartelle esattoriali sotto i 5mila euro contenuto nel Decreto Sostegni: “Questo è un. L’ha detto anche il Premier Draghi. È l’ennesimonel Paese che ha la più alta evasione fiscale in Europa” e così “condonare vuol dire checheledei co…ni”. Lo dice chiaramente il segretario generale della Cgil a “Che tempo che fa”: “Penso sia stato un errore grave”, “è sbagliato culturalmente”, incalzache rilancia la necessità di una riforma fiscale che costruisca una “cittadinanza vera”. “cheledei”: ...

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che Gila Almagor: L'estate di Aviha ... spero che succederà anche qui. Invece mi preme dire qualcosa sul mio modello, l'attrice italiana Anna Magnani. Sul muro sopra il mio letto ci sono le fotografie dei miei genitori, di quelli di mio ...

Elezioni in Israele, la grande sfida per la stabilità ... quelli ondivaganti di Naftali Bennet e quelli anticlericali di Avigdor Lieberman, potrebbe ... Che in queste consultazioni ha giocato, e sembra bene, la carta delicata, e finora trascurata, dell'...

Su Rai2 l'ironia e lo sport di ''Quelli che il calcio'' RAI - Radiotelevisione Italiana L'inchiesta sul cimitero, si dimette il vice sindaco Antonio Di Prospero Una soluzione, quella adottata, che non convince affatto gli esponenti dell'opposizione che hanno visto nella scelta di destituire Antonio Di Prospero la volontà, da parte del sindaco, di sacrificare ...

IL REPORT Appesi ai numeri. Sperando di poter vedere la flessione progressiva ... intensiva sono 146 (+6), quelli in area semi intensiva 205 (invariato), quelli nei reparti non intensivi 556 (+6). Il saldo acquisisce ancor più peso se si pensa che 47 sono stati i dimessi. Gli ...

