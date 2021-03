“Quanto è cresciuto!”. Lo ricordavamo così, oggi tutti pazzi per il royal baby. Le nuove foto (Di lunedì 22 marzo 2021) Non solo George, Charlotte e il piccolo Loius, anche il Lussemburgo ha il suo royal baby. Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, figlio del granduca ereditario Guillaume e della moglie Stéphanie de Lannoy, è venuto alla luce lo scorso 10 maggio e dopo le prime foto – pubblicate pochi giorni dopo – la famiglia reale ha deciso di pubblicare altri scatti che ritraggono il royal baby a quasi un anno dalla nascita. Le foto sono state pubblicate sui canali ufficiali della casa reale, social compresi: La notizia dell’arrivo di un erede era stata diffusa a dicembre: “Le loro altezze reali sono felici di annunciare la notizia e condividerla con enorme gioia. La nascita è prevista per maggio”, avevano reso noto, insieme a una foto di coppia. Charles è nato all’ospedale ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Non solo George, Charlotte e il piccolo Loius, anche il Lussemburgo ha il suo. Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, figlio del granduca ereditario Guillaume e della moglie Stéphanie de Lannoy, è venuto alla luce lo scorso 10 maggio e dopo le prime– pubblicate pochi giorni dopo – la famiglia reale ha deciso di pubblicare altri scatti che ritraggono ila quasi un anno dalla nascita. Lesono state pubblicate sui canali ufficiali della casa reale, social compresi: La notizia dell’arrivo di un erede era stata diffusa a dicembre: “Le loro altezze reali sono felici di annunciare la notizia e condividerla con enorme gioia. La nascita è prevista per maggio”, avevano reso noto, insieme a unadi coppia. Charles è nato all’ospedale ...

