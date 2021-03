Quando Draghi chiuderà i rubinetti farà come Zingaretti? Intanto la sinistra perde di nuovo la bussola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Con la caduta del governo Conte 2, che pure era riuscito a navigare in acque non tranquille avendo attraversato una stagione politica nella quale non sono mai mancati i giorni di burrasca, si pensava che fosse inevitabile, sul piano istituzionale, il ritorno del popolo alle urne, essendo in rapido disfacimento la maggioranza votata nelle precedenti elezioni politiche. Renzi esultava, ma qualcuno dovrebbe dirglielo a Renzi che un goal può anche essere tecnicamente bellissimo ma bisogna segnarlo nella porta degli avversari, non nella propria, per essere apprezzato. Se lo segni nella tua porta lo possono apprezzare solo i tuoi avversari, i quali però, a loro volta, anche se ti dichiarerai disponibile a cambiare casacca difficilmente potranno ammirare quella tua bravura. Ma subito dopo è arrivata la disponibilità dia caricarsi quel pesante fardello sul groppone e ...