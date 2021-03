Qualificazioni Wta 1000 Miami 2021 | Trevisan illude | ma Govortsova rimonta e la elimina

(Di lunedì 22 marzo 2021) Martinanon sarà nel tabellone principale del Wtadi. La 27enne toscana, infatti, viene sconfitta in tre set 6-4 1-6 6-7 indalla bielorussa Olga. Nel primo set l’azzurra si rende protagonista di un buon avvio di partita, tant’è che riesce a trovare un break fondamentale per indirizzare la contesa a suo favore, poiché la sua avversaria non trova il modo di replicare: la numero 92 del mondo chiude sul 6-4. La bielorussa, però, ha una grandissima reazione nel secondo parziale che la porta a dominare nettamente la tennista italiana e ad imporsi con un perentori 6-1. Il terzo set è senza ombra di dubbio quello più equilibrato, infatti, le due contendenti arrivano a giocarsi la vittoria al tie-break, dove ad avere la meglio è ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Wta

