Qualificazioni Mondiali 2022, sollievo per Mancini: nessun positivo tra gli azzurri (Di lunedì 22 marzo 2021) Roberto Mancini ha tirato un sospiro di sollievo, dopo aver constatato la negatività al Coronavirus di ognuno dei convocati per i primi match di qualificazione ai Mondiali del 2022. L’importante e atteso evento qatariota attende risposte importanti da selezioni quali l’Italia, impegnata con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Gli azzurri si sono sottoposti recentemente ai tamponi per il Covid-19, dopo essere arrivati a Coverciano, risultando negativi al virus pandemico. Tra i giocatori presenti al raduno italiano, però, non vi sono attualmente gli effettivi militanti tra le fila dell’Inter, per il potenziale focolaio all’interno del club meneghino. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Robertoha tirato un sospiro di, dopo aver constatato la negatività al Coronavirus di ognuno dei convocati per i primi match di qualificazione aidel. L’importante e atteso evento qatariota attende risposte importanti da selezioni quali l’Italia, impegnata con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Glisi sono sottoposti recentemente ai tamponi per il Covid-19, dopo essere arrivati a Coverciano, risultando negativi al virus pandemico. Tra i giocatori presenti al raduno italiano, però, non vi sono attualmente gli effettivi militanti tra le fila dell’Inter, per il potenziale focolaio all’interno del club meneghino. SportFace.

