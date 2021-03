Qualificazioni Masters 1000 Miami 2021 | Gaio si sbarazza di Schnur e passa il turno

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 marzo 2021) Federicoliquida in due set 6-4 6-1 il canadese Braydennel match valevole per il primodi qualificazione al torneodie stacca ilper il confronto decisivo, che potrebbe permettergli di accedere al main-draw. Nel primo set è il canadese a trovare il primo break dell’incontro nel quarto game, ma l’azzurro è bravo a replicare immediatamente nel gioco successivo, per poi stappare nuovamentre il servizio al rivale ed imporsi con un 6-4. Nel secondo parziale, invece, non c’è storia:passeggia sul suo avversario rifilandogli un netto e perentorio 6-1 che vale ilggio del. SportFace.