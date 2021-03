Qualcomm cambia nome allo Snapdragon 855+ per farlo sembrare recente | ora si chiama Snapdragon 860

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lo860 che verrà utilizzato sul nuovo smartphone Poco (annuncio previsto per oggi) non è un processore nuovo, ma il buon vecchioche hato. ...

Advertising

Digital_Day : Con la crisi dei processori vale tutto. Anche riutilizzare processori con due anni di vita alle spalle -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcomm cambia

DDay.it - Digital Day

... su questo modello ha infatti integrato la miglior soluzionedel 2020, Snapdragon 865, e ... da solo,e migliora diversi comparti. Vediamo dunque di che pasta è fatto questo Find X3 Neo ...La casa cheNon sono solo gli incentivi a spingere verso una casa sempre più connessa, ma ... Apple e Google, e la Open Connectivity Foundation, guidata da Electrolux, LG,e Samsung. ...Gli americani stanno accelerando e rafforzando i loro legami con i due player asiatici in prima linea nel settore dei semiconduttori ...Ecco come cambia la classifica Antutu con il debutto di Redmi K40 ... Il resto della classifica vede un predominio di telefoni prodotti in sinergia con Qualcomm, ad eccezione di Huawei Mate 40 Pro e ...