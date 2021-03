Putin si vaccina domani. E dell’Ue che rifiuta Sputnik dice: “Difende i cittadini o Big Pharma?” (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella guerra dei vaccini, scende in campo Vladimir Putin. Nella tarda serata di ieri il commissario europeo incaricato della campagna dei vaccini, Thierry Breton, ha sostenuto che “non avremo assolutamente bisogno del vaccino Sputnik V”. Oggi l’agenzia di stampa russa, che si chiama Sputnik, come il vaccino, ha fatto sapere che Putin si vaccinerà domani. “La vaccinazione è una scelta volontaria che ogni persona fa, una decisione personale”, ha detto. Ma il presidente russo è anche intervenuto personalmente sulle dichiarazioni di Breton, definendole “strane”. “Non costringiamo nessuno a fare nulla, ma ci interroghiamo sugli interessi difesi da queste persone. Sono quelli delle case farmaceutiche o quelli dei cittadini europei?”, ha detto Putin nel corso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella guerra dei vaccini, scende in campo Vladimir. Nella tarda serata di ieri il commissario europeo incaricato della campagna dei vaccini, Thierry Breton, ha sostenuto che “non avremo assolutamente bisogno del vaccinoV”. Oggi l’agenzia di stampa russa, che si chiama, come il vaccino, ha fatto sapere chesi vaccinerà. “Lazione è una scelta volontaria che ogni persona fa, una decisione personale”, ha detto. Ma il presidente russo è anche intervenuto personalmente sulle dichiarazioni di Breton, definendole “strane”. “Non costringiamo nessuno a fare nulla, ma ci interroghiamo sugli interessi difesi da queste persone. Sono quelli delle case farmaceutiche o quelli deieuropei?”, ha dettonel corso ...

