Putin si vaccina con Sputnik e attacca la UE (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente russo Vladimir Putin si vaccina domani con Sputnik e accusa la Ue: “Troppo politicizzata, continuano i tentativi di prevenirne l’uso” Il presidente russo, Vladimir Putin, si vaccinerà contro il Covid-19 domani: lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Tass. “Vediamo che nell’Unione europea continuano i tentativi di prevenire l’uso di Sputnik V“, ha dichiarato il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente russo Vladimirsidomani cone accusa la Ue: “Troppo politicizzata, continuano i tentativi di prevenirne l’uso” Il presidente russo, Vladimir, si vaccinerà contro il Covid-19 domani: lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Tass. “Vediamo che nell’Unione europea continuano i tentativi di prevenire l’uso diV“, ha dichiarato il… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19. Duro commento di #Putin alle parole del commissario Ue al Mercato Interno, Thierry Breton, c… - PasqualeSqueo : RT @SecolodItalia1: Putin si vaccina domani. E dell’Ue che rifiuta Sputnik dice: “Difende i cittadini o Big Pharma?” - bizcommunityit : Putin si vaccina con Sputnik V e replica a Breton: quali interessi protegge l'Ue? - Rocco_italiano2 : RT @AndFranchini: #Sputnik, #Putin si vaccina: «#Ue non lo vuole? Difende interessi, non le persone» - Lukyluke311 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19. Duro commento di #Putin alle parole del commissario Ue al Mercato Interno, Thierry Breton, che in una i… -