Punteggio di continuità | si valuta per il servizio come titolare nella scuola | non per il servizio in utilizzazione

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, come si valuta continuità di servizio: calcolo punteggio con esempi -

Ultime Notizie dalla rete : Punteggio continuità

Corriere della Sera

... cosa che invece il Lamezia non ha fatto, giocando con unamaggiore sia in attacco che ... Su questo, il coach locale inseriva Leone al posto del centrale Paradiso in battuta, e ...... che con Ingrosso, Meini, Romano e Tommei, trovano conil canestro, mentre i pratesi si ... Anche Navicelli e Manfredini si iscrivono alla gara e Prato in un amen ribalta il...