Puglia, maltempo: allerta per neve a quote collinari, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo (Di lunedì 22 marzo 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte (23 marzo) per 24 ore. Si fa riferimento a “venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e sui settori costieri. mareggiate lungo le costre esposte. Nevicate: al di sopra dei 300-500 m, su Puglia centro-settentrionale, con apporti al suolo deboli. Possibili fenomeni dovuti al deflusso della diga di Occhito sul fiume Fortore.” L'articolo Puglia, maltempo: allerta per neve a quote collinari, vento fino a ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte (23 marzo) per 24 ore. Si fa riferimento a “venti: da forti adai quadranti settentrionali, con raffiche disui crinali appenninici e sui settori costieri.lungo le costre esposte. Nevicate: al di sopra dei 300-500 m, sucentro-settentrionale, con apporti al suolo deboli. Possibili fenomeni dovuti al deflusso della diga di Occhito sul fiume Fortore.” L'articolopera ...

