Psg | Pochettino | «Sono molto soddisfatto Su Icardi e Kean…» – VIDEO

(Di lunedì 22 marzo 2021) Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato dopo l'importante successo del suo club contro il Lione Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato dopo l'importante successo del suo club contro il Lione. Le sue parole. «contento del rendimento della squadra, èbuono. Abbiamo giocato 60-65 minuti di gran calcio contro una rivale tosta come il Lione.contento, credo che ai giocatori vada riconosciuto ogni merito per come hanno giocato.non c'era, ma è comunque un giocatore importante per la squadra. Ha giocato Moise Kean ed è stato importante anche lui».