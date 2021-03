PSG, Neymar verso il rinnovo: l’accordo con i parigini e l’opzione Barcellona. Le ultime (Di lunedì 22 marzo 2021) Neymar sempre più vicino alla firma del suo nuovo contratto con il PSG.Il fuoriclasse brasiliano è una delle principali colonne portanti della formazione transalpina. Arrivato dal Barcellona nel 2017, il classe '92 costituisce insieme a Mbappè l'intero patrimonio offensivo a disposizione di Mauricio Pochettino, capace di costituire un mix di classe e qualità all'ombra del 'Parco dei Principi'. Il suo legame contrattuale con il club parigino scadrà nel giugno del 2022, con la dirigenza del patron Al-Khelaïfi che sta spingendo con il giocatore al fine di trovare un nuovo accordo. Tuttavia le indiscrezioni che vedrebbero il giocatore sudamericano ancora intenzionato a tornare al Barcellona sarebbero sempre più insistenti.Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo Sport - oltre che dallo stesso Sky Italia e dal The ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021)sempre più vicino alla firma del suo nuovo contratto con il PSG.Il fuoriclasse brasiliano è una delle principali colonne portanti della formazione transalpina. Arrivato dalnel 2017, il classe '92 costituisce insieme a Mbappè l'intero patrimonio offensivo a disposizione di Mauricio Pochettino, capace di costituire un mix di classe e qualità all'ombra del 'Parco dei Principi'. Il suo legame contrattuale con il club parigino scadrà nel giugno del 2022, con la dirigenza del patron Al-Khelaïfi che sta spingendo con il giocatore al fine di trovare un nuovo accordo. Tuttavia le indiscrezioni che vedrebbero il giocatore sudamericano ancora intenzionato a tornare alsarebbero sempre più insistenti.Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo Sport - oltre che dallo stesso Sky Italia e dal The ...

