(Di martedì 23 marzo 2021) Il Psg sta lottando in Ligue 1 per conquistare l'ennesimo scudetto, ed è una tra le candidate alla vittoria della Champions League.PSG, Neymar verso il: l’accordo con i parigini e l’opzione Barcellona. LeLa squadra francese è una delle più talentuose d' Europa, ma nei prossimi mesi dovrà fare i conti con i rinnovi dei giocatori più importanti. I due nomi più grossisenza dubbio quelli di Neymar e Mbappe, ma da alcune indiscrezioni che arrivano da Parigi i piani dirigenziali sarebbero fiduciosi sui rinnovi.Dopo la vittoria maturata contro il Lione per 4-2, il Psg è tornato in testa alla classifica scavalcando il Lille, e nel post partitaavrebbe espresso il proprio ottimismo suldi Mbappe: "Le sue...

Advertising

Mediagol : Psg, Leonardo ottimista sul rinnovo di Mbappé: 'Ultime prestazioni straripanti. Sono fiducioso' - CalcioRepublic : #Psg, Leonardo: 'Il futuro di #Mbappé sarà chiaro più avanti' - Pall_Gonfiato : #Leonardo ha parlato del contratto di #Mbappe - MondoBN : MERCATO, Juve - sportli26181512 : 'Kean resta al Psg, Leonardo lo riscatterà dall'Everton': Secondo le10sport, l'attaccante italiano è felice a Parig… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Leonardo

Commenta per primo Moise Kean ha segnato tanto con la maglia del. Che ora sta iniziando a parlare con l'Everton per il riscatto del nazionale italiano. Un vero e proprio pallino diche voleva portarlo già al Milan qualche anno fa.... nella quale ha svelato un retroscena di mercato: ' Dieci giorni prima della fine della finestra di mercato andai a Parigi per parlare condi Neymar. Con me c'era l'amministratore delegato ...Leonardo ha deciso: resterà la punta azzurra. Il Paris Saint Germain ha fatto la sua prima mossa per il riscatto di Moise Kean. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il club campione di Francia ...Moise Kean ha convinto il Psg a suon di gol e a Parigi è partita l'operazione riscatto per l'ex attaccante della Juve. Secondo quanto ...