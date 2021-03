Prospettive sul presente, il nuovo podcast di Linkiesta (Di lunedì 22 marzo 2021) Cosa ci aspetta nel 2021? Quali sono le novità a cui assisteremo nei prossimi dodici mesi? Sono domande a cui ha provato a dare qualche risposta il primo numero di Linkiesta Forecast, il magazine in collaborazione con il New York Times pubblicato a gennaio. Per rendere ancora più ampia l’offerta, Linkiesta ha collaborato con Intesa Sanpaolo per trasformare gli articoli in brevi podcast curati dal nostro giornalista Francesco Maselli. Si possono ascoltare sul sito di IntesaSanpaolo, o su Spotify ed Apple podcast. Ecco i titoli: 1-Il mondo di Joe Biden 2-La ripartenza del cibo made in Italy 3-Il calcio del futuro, «keep the dream alive» 4-Il balzo in avanti dell’arte 5-Il populismo non è finito 6-Il lavoro femminile 7-Regionalizzare la globalizzazione L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 marzo 2021) Cosa ci aspetta nel 2021? Quali sono le novità a cui assisteremo nei prossimi dodici mesi? Sono domande a cui ha provato a dare qualche risposta il primo numero diForecast, il magazine in collaborazione con il New York Times pubblicato a gennaio. Per rendere ancora più ampia l’offerta,ha collaborato con Intesa Sanpaolo per trasformare gli articoli in brevicurati dal nostro giornalista Francesco Maselli. Si possono ascoltare sul sito di IntesaSanpaolo, o su Spotify ed Apple. Ecco i titoli: 1-Il mondo di Joe Biden 2-La ripartenza del cibo made in Italy 3-Il calcio del futuro, «keep the dream alive» 4-Il balzo in avanti dell’arte 5-Il populismo non è finito 6-Il lavoro femminile 7-Regionalizzare la globalizzazione L'articolo proviene da.it.

