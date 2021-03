Prodotto ritirato dal mercato, il Ministero della Salute: “Non mangiatelo” (Di martedì 23 marzo 2021) È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto di diverse salsicce del Salumificio Coletti Pierino & C. Snc a causa di un rischio microbiologico. La data di pubblicazione dell’allerta è quella del 22 marzo 2021, mentre sugli avvisi di richiamo la data dei controlli veri e propri è quella del 19 marzo 2021. In tutti i prodotti interessati dal richiamo (si parla di salsicce sfuse, salsicce mignon sfuse, salsicce piccanti sfuse, salsicce pastin) il marchio del Prodotto è Salumificio Coletti Pierino & C. Snc, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il Prodotto è commercializzato che il nome del produttore è Salumificio Coletta Pierino & C. Snc, – O.S.A. Coletti Corrado con sede dello stabilimento in via Pinzano, 16 – 33030 Forgaria ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 marzo 2021) È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito.gov: è statodal commercio un lotto di diverse salsicce del Salumificio Coletti Pierino & C. Snc a causa di un rischio microbiologico. La data di pubblicazione dell’allerta è quella del 22 marzo 2021, mentre sugli avvisi di richiamo la data dei controlli veri e propri è quella del 19 marzo 2021. In tutti i prodotti interessati dal richiamo (si parla di salsicce sfuse, salsicce mignon sfuse, salsicce piccanti sfuse, salsicce pastin) il marchio delè Salumificio Coletti Pierino & C. Snc, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale ilè commercializzato che il nome del produttore è Salumificio Coletta Pierino & C. Snc, – O.S.A. Coletti Corrado con sede dello stabilimento in via Pinzano, 16 – 33030 Forgaria ...

marcobava : Tonno all’olio prodotto in Italia ritirato per livelli troppo alti di mercurio - spincatia : Tonno all'olio prodotto in Italia ritirato per livelli troppo alti di mercurio - Letargo6 : RT @AgneseLucrezia: Ma come fa una persona a vaccinarsi dopo aver sentito che altri stati hanno ritirato il prodotto per il rischio di trom… - FrancescaLupo15 : @mari_arena75 Ah. Fino a ieri ho letto un solo lotto ritirato... Comunque tu perché vuoi quella marca in particolar… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodotto ritirato Sciopero pacco Ma quando è passato a illustrare le soluzioni ha ritirato fuori lo Statuto dei lavoratori, la legge ... E questo processo tiene dentro migliaia di processi per cui se un prodotto è di tendenza diventa ...

Salsicce ritirate dal mercato per rischio Salmonella Lo stracchino Colli di San Fermo è stato ritirato dal mercato per la 'presenza di Listeria monocytogenes'. Gli esperti, anche in questo caso, consigliano di non consumare il prodotto e di riportarlo ...

Salmonella nel pollo comprato al market: 5 morti sospette e 500 infettati, prodotto ritirato dal mercato Il Messaggero Salsicce ritirate dalla vendita: non mangiatele! C’è rischio microbiologico E' stato pubblicato il ritiro di alcune salsicce dalla vendita per rischio microbiologico. Tutti i dettagli della comunicazione del Ministero della Salute ...

U2 Supermercato: il servizio “Click.U2 Ritira la spesa” a Torino Pacchiotti I clienti potranno prenotare la spesa online 24 ore su 24 e recarsi poi in negozio per ritirarla nel giorno e all’ora prescelti ...

Ma quando è passato a illustrare le soluzioni hafuori lo Statuto dei lavoratori, la legge ... E questo processo tiene dentro migliaia di processi per cui se unè di tendenza diventa ...Lo stracchino Colli di San Fermo è statodal mercato per la 'presenza di Listeria monocytogenes'. Gli esperti, anche in questo caso, consigliano di non consumare ile di riportarlo ...E' stato pubblicato il ritiro di alcune salsicce dalla vendita per rischio microbiologico. Tutti i dettagli della comunicazione del Ministero della Salute ...I clienti potranno prenotare la spesa online 24 ore su 24 e recarsi poi in negozio per ritirarla nel giorno e all’ora prescelti ...