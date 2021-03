“Priorità alla scuola”, anche a Bergamo la manifestazione contro la didattica a distanza (Di lunedì 22 marzo 2021) Da Alba a Messina, da Verona a Roma. Trentaquattro città scese in piazza per protestare contro la didattica a distanza. Tra di loro, anche Bergamo. Dalle 16 alle 17 di domenica 21 marzo in Piazza Vittorio Veneto in centro città il mondo della scuola, insegnanti, genitori e alunni di ogni età, è sceso in piazza nell’ambito della manifestazione promossa dalla Rete scuola in presenza per chiedere il ritorno in aula, “convinti che solo una scuola in presenza permetta uno sviluppo armonico della personalità e delle potenzialità dei nostri ragazzi”, come si legge nel manifesto del gruppo. Zaini colorati distesi per terra, disegni, cartelloni hanno riempito la piazza per la manifestazione che ha riscosso un ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Da Alba a Messina, da Verona a Roma. Trentaquattro città scese in piazza per protestarela. Tra di loro,. Dalle 16 alle 17 di domenica 21 marzo in Piazza Vittorio Veneto in centro città il mondo della, insegnanti, genitori e alunni di ogni età, è sceso in piazza nell’ambito dellapromossa dRetein presenza per chiedere il ritorno in aula, “convinti che solo unain presenza permetta uno sviluppo armonico della personalità e delle potenzialità dei nostri ragazzi”, come si legge nel manifesto del gruppo. Zaini colorati distesi per terra, disegni, cartelloni hanno riempito la piazza per lache ha riscosso un ...

