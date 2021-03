Primo squalificato Isola dei Famosi, chi è? Annunciato provvedimento: Akash trema (Di lunedì 22 marzo 2021) provvedimento disciplinare per un naufrago de L’Isola 2021 Non è passata nemmeno una settimana e già nella 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sono accadute diverse cose. Nelle ultime ore, ad esempio, la casa di produzione del reality show di Canale 5 si è fatta sentire per dare un comunicato a tutti i telespettatori. Intatti, sui canali social del programma condotto da Ilary Blasi è apparso un comunicato che preannuncia un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei naufraghi che al momento si trova in Honduras. Un annuncio che ha mandato in confusione il popolo del web e i fan, dal momento che nessuno riesce a capire di cosa potrebbe trattarsi e soprattutto chi è il concorrente che rischia una presunta squalifica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo. Chi è il concorrente ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 marzo 2021)disciplinare per un naufrago de L’2021 Non è passata nemmeno una settimana e già nella 15esima edizione de L’deisono accadute diverse cose. Nelle ultime ore, ad esempio, la casa di produzione del reality show di Canale 5 si è fatta sentire per dare un comunicato a tutti i telespettatori. Intatti, sui canali social del programma condotto da Ilary Blasi è apparso un comunicato che preannuncia undisciplinare nei confronti di uno dei naufraghi che al momento si trova in Honduras. Un annuncio che ha mandato in confusione il popolo del web e i fan, dal momento che nessuno riesce a capire di cosa potrebbe trattarsi e soprattutto chi è il concorrente che rischia una presunta squalifica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo. Chi è il concorrente ...

