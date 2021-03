Presa Diretta, le anticipazioni della puntata di stasera, 22 marzo 2021, su Rai 3 (Di lunedì 22 marzo 2021) Presa Diretta: anticipazioni della puntata, in onda stasera 22 marzo 2021 su Rai 3 Questa sera, lunedì 22 marzo 2021, va in onda in prima serata una nuova puntata di Presa Diretta, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 22 marzo 2021 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera A ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021), in onda22su Rai 3 Questa sera, lunedì 22, va in onda in prima serata una nuovadi, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 21,20. Di seguito lee i servizinuovadi, in onda lunedì 22su Rai 3. I servizi e le inchieste diA ...

Advertising

ilriformista : La puntata di @Presa_Diretta dedicata a Rinascita Scott e Gratteri? “Non ha nulla del giornalismo di inchiesta”, ev… - fattoquotidiano : Navi militari italiane all’Egitto, ma quale affare? Almeno 210 milioni di sconto ad al-Sisi da Fincantieri. Armi es… - bancaetica : L’Italia è un Paese in pace che ripudia la guerra, eppure spende un sacco di soldi in #armi e vende armi in tutto i… - anis_epis : RT @Radio1Rai: 'Cominciamo a farla noi, operatori dell'informazione, questa rivoluzione dal basso' Anche @IaconaRiccardo aderisce a #NoWome… - ACiavula : Polemiche processo Rinascita-Scott, Aiello: 'Presa Diretta ha fatto un servizio di vero giornalismo' - Ciavula: -