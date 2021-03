Premi WGA: “Promising Young Woman” vince la sceneggiatura originale (Di lunedì 22 marzo 2021) . ‘Ted Lasso’ ha dominato i Premi televisivi con due vittorie mentre ‘Desus & Mero’ ha vinto la migliore serie di comici / discorsi di varietà sul campione in carica ‘Last Week Tonight With John Oliver.’ Promising Young Woman e Borat Subsequent Moviefilm hanno vinto i Writers Guild Awards 2021, vincendo rispettivamente la migliore sceneggiatura originale e quella adattata. Sacha Baron Cohen cosa ha detto? Accettando il Premio per la sceneggiatura adattata, Sacha Baron Cohen di Borat ha scherzato sui numerosi candidati al film: “Non posso fare a meno di pensare che l’abbiamo vinto perché il 60% della Writers Guild ha lavorato a questo film”. Ha aggiunto: “Un film come questo è estremamente difficile da scrivere, in parte ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) . ‘Ted Lasso’ ha dominato itelevisivi con due vittorie mentre ‘Desus & Mero’ ha vinto la migliore serie di comici / discorsi di varietà sul campione in carica ‘Last Week Tonight With John Oliver.’e Borat Subsequent Moviefilm hanno vinto i Writers Guild Awards 2021,ndo rispettivamente la miglioree quella adattata. Sacha Baron Cohen cosa ha detto? Accettando ilo per laadattata, Sacha Baron Cohen di Borat ha scherzato sui numerosi candidati al film: “Non posso fare a meno di pensare che l’abbiamo vinto perché il 60% della Writers Guild ha lavorato a questo film”. Ha aggiunto: “Un film come questo è estremamente difficile da scrivere, in parte ...

