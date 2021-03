Preghiera della sera 22 Marzo 2021: “Insegnaci a tendere la mano all’altro” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Insegnaci a tendere la mano all’altro”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Con L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 22 marzo 2021) “la”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Con L'articolo proviene da La Luce di Maria.

