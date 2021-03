Poste italiane | gli analisti alzano il prezzo obiettivo

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, Poste Italiane consegna i vaccini Moderna alla farmacia ospedaliera di Borgomanero - CristinaDaRold : Isaia, quando ho letto 'l'arrivo di Poste Italiane' ho avuto un brivido. - carmine_boffa : La cosa che 'sarebbe' fantastica se non si trattasse di un ramo d'azienda di ??POSTE ITALIANE, la vera antitesi di c… - WandaPriton : @vicinipaola_ L'ho appena sentito.. le Poste Italiane.. ?????? - irene_rnd : Ho appena sentito bene che la prenotazione dei vaccini verrà gestita da Poste Italiane? -

Ultime Notizie dalla rete : Poste italiane

L'attività di prenotazione, infatti, secondo quanto riferisce il Corriere non sarebbe più di competenza del centro ma della regione che la gestisce tramite una piattaforma fornita da. ...Da settimana prossima anche la Lombardia si appoggerà interamente alla piattaforma diche viene già utilizzata con successo in altre regioni. Mano pesante chiesta anche dal leader ...Lei è la regina della pasta: si considera bolognese con famiglia bellunese. Lui è lo chef, nato e cresciuto a Sospirolo nella frazione Ai Fant ..."Dobbiamo restare con i piedi per terra e programmare con realismo il cammino da intraprendere". È l'impegno assunto dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente ...