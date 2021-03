Poste consegna 6mila dosi di Moderna al Papa Giovanni

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sono arrivati a destinazione nella giornata di lunedì 22 marzo i furgoni del corriere diItaliane, SDA, per laa Bergamo di 6.000di vaccino. Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, in collaborazione con l’Esercito Italiano, hanno preso in carico i vaccini a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio per raggiungere l’ospedaleXXIII.

Advertising

NovaraToday : Coronavirus, Poste Italiane consegna i vaccini Moderna alla farmacia ospedaliera di Borgomanero - quibresciait : Vaccini, Poste Italiane consegna 6300 dosi Moderna agli Spedali Civili - (red.) Sono arrivati a destinazione in que… - varesenews : Poste consegna 3900 dosi di vaccino Moderna all’Asst di Varese - ilCittadinoLodi : Poste consegna in ospedale a Lodi 1200 dosi del vaccino Moderna - DaBordet : Aosta. Poste Italiane consegna i vaccini Moderna all’Ospedale Parini -

Ultime Notizie dalla rete : Poste consegna

... spesso in difficoltà per gestire ladi oggetti a firma su giri sempre più lunghi, ... non ci spieghiamo perché ancoranon ha provveduto alla riapertura di tutti gli uffici postali a ...Sono arrivati all'Ospedale di Trento i furgoni SDA, corriere diItaliane, per ladei vaccini AstraZeneca, che sta avvenendo in collaborazione con l'Esercito italiano. Nella mattinata di oggi, infatti, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle ...Oggi ventidue marzo è stato indetto uno sciopero dei lavoratori di Amazon. Vediamo quali sono i possibili disagi ...Lo afferma Gabriella Paganelli della Uilposte Lucca, che prosegue: "A un anno dall'inizio della pandemia registriamo che ancora non sono stati riaperti ...