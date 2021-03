Porto | Otavio rinnova e allontana le italiane | “Qui sono a casa”

(Di lunedì 22 marzo 2021)prosegue il suo matrimonio con il, il talento dei Dragoes ha infattito il contratto che lo legherà al clubghese fino al prossimo 2025,ndo così gli assalti di bigcome Milan e Roma. Il calciatore, fresco di passaggio del turno in Champions League ai danni della Juventus ha commentato così il rinnovo: "molto felice, ho sempre detto che volevo rimanere qui. In questo club e in questo Paese mi sento asempre stato ben accolto ed è un sogno che si avvera poterre. Volevore il contratto efelice, continuerò a giocare con la stessa voglia di sempre e farò del mio meglio in campo per portare altri titoli. Darò ...

si lega alrinnovando il contratto in scadenza a giugno. Il centrocampista brasiliano era stato in orbita Serie A Non sarà in Serie A, ma ancora alil futuro di. E' ufficiale ...Niente Serie A per. Il centrocampista del, protagonista negli ottavi di finale di Champions League che hanno visto i Dragoes eliminare la Juventus , era seguito con molta attenzione da diversi club, tra ...MILANO – Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro per costruire il Milan del futuro. Il duo mercato sta studiano i profili interessanti per la prossima stagione, che dovrebbe rivedere il ri ...Ora è arrivata anche l’ufficialità: Otavio ha rinnovato il suo contratto col Porto fino al 2025. Accostato anche al Milan per un possibile approdo a parametro zero il prossimo giugno, il giocatore ha ...