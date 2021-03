Pomezia | aggiornato il Piano di emergenza comunale di Protezione Civile Il Sindaco Zuccalà | “Uno strumento fondamentale a tutela della nostra comunità”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 marzo 2021) Approvati ain Consigliola revisione e l’aggiornamento deldi(PEC) dioperativo di pianificazione indispensabile per gestire gli eventi calamitosi che possono verificarsi sul territorio. Ildefinisce gli scenari di rischio e organizza le attività di soccorso e dida predisporre in caso diindividuando i soggetti responsabili delle varie funzioni. Ecco alcuni dei punti di forza del nuovo PEC di: – selezione di una capillare rete di aree di attesa, indispensabili per la gestionepopolazione in; – selezione delle aree dedicate ai minori ...